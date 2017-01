Langer wachten op Samsung Galaxy S8 en problemen rond Galaxy Note 7 bekend

Mogelijk betekent dit dat de Galaxy S8 later in het jaar op de markt komt dan zijn voorgangers. Koh wilde geen tijdstip noemen waarop de S8 nu wordt voorgesteld, maar begin deze maand lekte uit dat dit toestel op 8 april moet verschijnen.

De afgelopen jaren presenteerde Samsung zijn Galaxy S-modellen steevast in Barcelona. De Galaxy S7 werd bijvoorbeeld afgelopen februari geïntroduceerd en was een maand later in de eerste landen te koop.

Koh deed zijn uitspraken in de marge van de bekendmaking van de oorzaken van de batterijproblemen rond de Galaxy Note 7. Dat toestel werd vorig jaar na enkele weken teruggeroepen omdat het spontaan in brand kon vliegen.

Batterij oorzaak van problemen Galaxy Note 7

De oververhittingsproblemen van dat toestel van Samsung werden inderdaad veroorzaakt door de batterij, die niet goed in het daarvoor bestemde vakje paste. Dat heeft het bedrijf zondagnacht laten weten tijdens een persconferentie.

De conclusie was vrijdag al uitgelekt en gepubliceerd. De problemen staken de kop op kort na de lancering van de Galaxy Note 7 in augustus vorig jaar. Samsung dacht het euvel te hebben verholpen door over te stappen op batterijen van een andere leverancier, maar ook die bleken brandgevaarlijk. Daarop besloot het bedrijf het apparaat helemaal van de markt te halen.

De problemen hebben Samsung volgens schattingen zo'n 5 miljard euro gekost. Het bedrijf zag de smartphoneverkopen de laatste maanden flink inzakken. Het technologieconcern waarschuwde begin deze maand dat het zich schrap zet voor een moeizaam 2017.

Betere kwaliteitscontrole

Bij het grootschalig onderzoek naar de oorzaak van de problemen met de Galaxy Note 7 waren zo'n 700 onderzoekers en ingenieurs van Samsung betrokken. Zij analyseerden meer dan 200.000 toestellen en ruim 30.000 batterijen, Het bedrijf heeft verschillende maatregelen getroffen om nieuwe problemen te voorkomen, waaronder een 8-puntsbatterijkwaliteitscontrole, aldus Samsung Mobile-president Koh Dong-Jin.