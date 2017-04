Laptopbommen mogelijk ondetecteerbaar in luchthavenscanners

Terroristen zouden een manier gevonden hebben om explosieven te verstoppen in laptops, zonder dat die door de veiligheidsdiensten in luchthavens worden gedetecteerd. Dat meldt nieuwszender CNN. De ontdekking zou een rol hebben gespeeld in de beslissing van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde staten om geen laptops in de cabine toe te laten op bepaalde vluchten.

Volgens CNN kunnen de vermomde bommen lang genoeg aangezet worden om aanzien te worden als 'echte' laptops. Nog volgens het rapport zouden terroristen zelf enkele van de screeningmachines in handen hebben, waarmee ze proberen toestellen te maken die niet gevonden kunnen worden. Amerikaanse politiedienst FBI, van zijn kant, doet gelijkaardige testen om de lacunes in de modellen op te sporen.

In maart besloten de Verenigde Staten om grotere elektronische toestellen niet langer in de cabine toe te laten voor vluchten vanuit Jordanië, Egypte, Turkije, Saudi-Arabië, Marokko, Qatar, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. Het Verenigd Koninkrijk heeft een gelijkaardige maatregel voor Egypte, Jordanië, Libanon , Saudi-Arabië, Tunesië en Turkije. Ook Australië kondigde maatregelen aan. Die zouden zijn ingegeven door een mogelijk complot om een vliegtuig aan te vallen met een valse iPad. Kleinere bommen kunnen meer schade aanrichten in de cabine van een vliegtuig, omdat ze daar bijvoorbeeld tegen een raam kunnen worden geplaatst.