Laptops weer toegelaten op vluchten van Qatar Airways naar de VS

De VS hadden in maart beslist dat op de vluchten van en naar acht islamitische landen geen elektronische apparaten meer aanvaard mogen worden in de handbagage. Onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Qatar, Egypte en Turkije worden daardoor getroffen. De maatregel heeft betrekking op laptops, tablets, e-readers en andere elektronische toestellen die groter zijn dan een smartphone.

Bij vluchten van Qatar Airways vanop thuishaven Hamad international Airport mogen de kleinoden dus opnieuw in de handbagage. Luchtvaartmaatschappij en luchthaven hebben zich gevoegd naar alle veiligheidseisen van de Amerikaanse autoriteiten, klinkt het.

Qatar Airways is de vierde maatschappij die het laptopverbod achter zich kan laten. Eerder kregen Etihad en Emirates (Verenigde Arabische Emiraten) en Turkish Airways groen licht. De VS hadden het laptopverbod destijds ingesteld voor tien internationale luchthavens in Turkije, Jordanië, Egypte, Saoedi-Arabië, Koeweit, Qatar, de Emiraten en Marokko.