'Laptopverbod kan passagiers 1 miljard dollar kosten'

De laptopban geldt nu al voor bepaalde vluchten vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De VS overweegt echter dit verbod uit te breiden naar de EU en Zwitserland. Indien dit gebeurt waarschuwt de IATA (International Air Transport Association) dat het 266 miljoen dollar aan verloren productiviteit, 216 miljoen dollar aan langere reistijden en 195 miljoen dollar aan huur voor vervangtoestellen aan boord zal kosten.

"Reizen met je laptop maakt deel uit van het alledaagse leven... We zijn niet zeker dat het verbod aangepast is aan de dreiging. We weten ook niet wat de basis en inlichtingen zijn die deze maatregel rechtvaardigen", aldus Alexandre Dejuniac, CEO van IATA. Hij zei ook dat sommige bedrijven er eerder zullen voor kiezen geplande reizen te schrappen in plaats van laptops vol met vertrouwelijke informatie te overhandigen. Vluchten zouden ook minder veilig kunnen worden door de extra lithiumbatterijen die opgeslagen worden in de bagageruimte. Transport van lithiumbatterijen die niet in een toestel zitten wordt nu al gereguleerd door de IATA vanwege het risico op oververhitting en explosies.

In de plaats pleit Dejuniac voor onder andere betere detectiesystemen en extra visuele controle van de toestellen.