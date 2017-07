Laptopverbod op vluchten naar VS opgeheven

Het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS) meldt dat door de strengere veiligheidscontroles het laptopverbod niet meer noodzakelijk is. Het laptopverbod werd in maart ingevoerd vanwege terrorisme. Het verbod gold voor negen luchtvaartmaatschappijen en directe vluchten naar de VS vanaf tien internationale vliegvelden in Egypte, Jordanië, Koeweit, Marokko, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije en Verenigde Arabische Emiraten.

De strengere veiligheidscontroles bestaan onder meer uit het uitgebreider screenen van passagiers en strenger controleren van elektronische apparaten zoals smartphones en laptops. Daarnaast zijn maatregelen genomen om zogeheten 'insider attacks' te voorkomen, waarbij medewerkers van vliegvelden of luchtvaartmaatschappijen betrokken zijn. Ook worden honden ingezet om explosieven op te sporen.

