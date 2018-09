LCL breidt Antwerps datacenter uit

LCL breidt haar datacenter in Antwerpen uit met een nieuwe datazaal van 200 m² naast de twee bestaande zalen. De uitbreiding - het equivalent van een 70-tal nieuwe racks - is nodig omdat het datacenter zijn huidige maximumcapaciteit bereikt heeft. Het gaat om een investering van zo'n 600.000 euro. Vanaf oktober moet de extra ruimte beschikbaar zijn.

De ruimte wordt voorzien van de nodige nieuwe systemen waaronder een stroomgenerator, noodvoorziening (Uninterruptible Power Supply), branddetectie en koeling. Er komt ook een extra toegangssluis om de veiligheid te verhogen. Eerder werden ook al de bestaande elektrische installaties in Antwerpen vernieuwd.

De uitbreiding in Antwerpen is vooral belangrijk voor lokale eindgebruikers. "Ons datacenter in Diegem is meer centraal gelegen, dicht bij Brussel. Maar veel van onze klanten bevinden zich buiten de hoofdstad. Om dichter bij onze klanten te staan en ze vandaaruit te kunnen blijven bedienen, hebben we die extra ruimte gecreëerd", aldus Laurens van Reijen, managing director van LCL. Naast Antwerpen en Diegem heeft LCL ook een datacenter in Aalst. Op de alle drie de locaties biedt het bedrijf een minimum bedrijfscontinuïteit van 99,98%.