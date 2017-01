LeEco stelt twee slimme fietsen voor

Slimme sensoren en het door LeEco aangepast Android-systeem maken het voor fietsers mogelijk om een waslijst aan data te verzamelen. Zo kun je je fietstocht tot op de meter nauwkeurig bijhouden, via een soort chatsysteem met andere fietsers in contact komen, naar muziek luisteren met een draadloze headset en je lichamelijke conditie monitoren door een hartslagmeter te gebruiken die compatibel is met de LeEco-fietsen.

Opvallend is dat het Chinese bedrijf wél voor Android heeft gekozen, maar niet voor het gebruik van Google Maps voor navigatie. In plaats daarvan levert het Duitse HERE de kaarten.

Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. Vooralsnog lijkt LeEco de twee slimme fietsen alleen in Amerika op de markt te brengen.