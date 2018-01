Leger heeft nieuwe radar om luchtverkeer boven Brussel te observeren

Het nieuwe radarsysteem, 'Low Altitude Radar Coverage Extension' of LARCE, is begin december geïnstalleerd op het dak van van het belangrijkste gebouw van de Defensiestaf in Evere, op een steenworp van het hoofdkwartier van de NAVO (zowel het huidige als het toekomstige). In februari, ten laatste begin maart moet het nieuwe radarsysteem operationeel zijn, aldus de persdienst van Defensie. "Studies toonden aan dat de site de beste eigenschappen heeft voor de optimale dekking boven de gebouwen van de internationale instellingen en de luchthaven van Zaventem", aldus de beheerder van het project, luitenant Domien De Ruyck.

Het doel is om de komende weken de eerste 3D-beelden door te sturen naar de twee Belgische militaire radarcentra: het "Control and Reporting Centre" (CRC) in Glaaien en het militaire luchtcontrolecentrum Air Traffic Control Center (ATCC) in Semmerzake. Het CRC is belast met de begeleiding van de F-16-gevechtsvliegtuigen tijdens luchtverdedigingsmissies en verhuist in 2018-2019 naar Bevekom.

Het systeem bestaat uit twee bijkomende sensoren: de grootste antenne draait horizontaal en levert gegevens over afstand en richting, terwijl de tweede verticaal draait en de hoogte van het object levert. Dat systeem vult de werking van de radar van ATCC aan, een krachtigere Marconi S723 met een reikwijdte van 500 kilometer, maar waarvan de werkzaamheid op lage hoogte wordt beperkt door de ronding van de aarde en door obstakels, waardoor een blinde zone ontstaat.

Het bedrijf Intersoft Electronics uit Olen won de openbare aanbesteding. Dat bedrijf is bij Defensie al gekend, na verschillende moderniseringsprojecten voor luchthavenradars en de radar van Semmerzake. Het bedrijf staat ook in voor het onderhoud en toekomstige updates van het systeem. Bovendien garandeert Intersoft Electronics de beschikbaarheid van wisselstukken gedurende tien jaar. Volgens luitenant De Ruyck wordt aan de meest strenge normen en wetgeving voldaan. De gebruikte norm is zo "een tiental keer strikter" dan de richtlijn van het de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).