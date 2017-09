Lenovo betaalt 3,5 miljoen dollar voor adware laptops

Laptopmaker Lenovo heeft in de Verenigde Staten een minnelijke schikking getroffen van 3,5 miljoen dollar in een rechtszaak die draait om 'adware' die op Lenovo laptops stond bij aankoop. Lenovo belooft in de schikking ook om geen advertentiesoftware meer te installeren zonder toestemming van de klant.

In 2015 kwam aan het licht dat Lenovo op zijn nieuwe laptops naast de traditionele 'bloatware', zoals demoversies van antivirus, ook advertentiesoftware had voorgeïnstalleerd. Het gaat om een verborgen adware-programma VisualDiscovery van het bedrijf Superfish. Het programma toonde pop-ups van retailers wanneer gebruikers met hun muis over producten zweefden op een website. Klachten over het systeem doken eind 2014 op in Lenovo's eigen gebruikersfora maar de hele zaak ging pas echt aan het rollen toen security-onderzoekers ontdekten dat Superfish browsen niet alleen extra vervelend maakte, maar ook onveilig. Het programma zou logins en andere persoonlijke data kunnen lekken en het blokkeerde bovendien browserwaarschuwingen over onveilige en gecompromitteerde sites.

Lenovo krijgt nu de boete omdat het de software voorinstalleerde zonder eerst te testen of ze wel veilig was. Superfish bestaat sinds mei 2015 niet meer.