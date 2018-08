Lenovo breidt laptopassortiment uit

Lenovo is van plan haar Yoga-reeks, waarmee het mikt op consumenten, de komende jaren uit te breiden in meerdere form factors. Twee jaar geleden lanceerde het de Yoga Book, een kleine flinterdunne Windows-Laptop met in plaats van een toetsenbord een drukgevoelig aanraakpaneel dat als virtueel toetsenbord kan dienen, of als digitaal noteerblok.

Yoga Book C930

De Yoga Book C930 bouwt daarop verder met een e-inkt display. In laptopmodus staan er toetsen (die ook haptic feedback geven als je tikt), maar je kan ook tekenen, nota's nemen of vrij selecteren op het zwart-witte scherm. Mooi meegenomen is dat dat scherm ook als e-reader werkt.

De C930 heeft een batterijduur van 10 uur, het e-Inkt scherm meet 10,8 inch en heeft een iets ruwere, papierachtige, textuur. Het toestel is 9 millimeter dik en draait op een Snapdragon 850 chip.

Een leuke gimmick is dat het toestel automatisch opengaat als je er twee keer op tikt. Geen killer feature, maar een leuk extraatje. Het toestel is vanaf september beschikbaar aan een richtprijs van 999 euro (inclusief btw).

Yoga C930

Qua naam valt dit toestel misschien te verwarren met de YogaBook C930, maar hier gaat het om een volwaardige 2-in-1 laptop met een 8e generatie Intel chip (de exacte specificaties kunnen nog variëren van land tot land).

Een interessante wijziging is dat Lenovo het scharnier van het toestel (om van de laptop een tablet te maken) heeft voorzien van een Dolby Atmos speaker. Ook is er in de laptop ruimte voor een stylus (die ook oplaadt wanneer ze in het toestel steekt) en kan het toestel vanop vier meter afstand commando's voor spraakbesturing (via Cortana of Alexa) herkennen. Het scherm heeft een 4K resolutie en de ingebouwde webcam kan fysiek worden afgeschermd. Het toestel is beschikbaar vanaf september voor een richtprijs van 1.499 euro (inclusief btw).

Yoga C680 WOS Met de C680 mikt Lenovo op de zeer mobiele gebruiker met een simkaartslot en uitstekende batterij die 22 uur meekan, of tot 25 uur als er enkel video wordt afgespeeld. In standby loopt dat op tot 700 uur. Het toestel kan met een kwartier aan de stekker ook twee uur extra mee.

De 2-in-1 is 12,5 millimeter dik, weegt 1,2 kilo en draait op Windows S. Het toestel is beschikbaar vanaf november voor een richtprijs van 999 euro (inclusief btw)

Dit zijn voor alle duidelijkheid niet alle notebooks die Lenovo voorstelt. Zo zijn er ook een aantal Chromebooks en Yoga's in verschillende prijsklassen en specs. Wat wel opvalt is dat Lenovo stevig inzet op een hoge batterijduur en de nieuwe Yoga's uitrust met een mini-soundbar in het scharnier.

Thinkpad: de zakelijke gamer

De Thinkpad-reeks is er voor de zakelijke gebruiker en moet traditioneel vooral uitblinken in eenvoud, hoe vlot het toestel te onderhouden of herstellen valt en of uw IT-afdeling ze snel kan inzetten. Lenovo laat verstaan dat het niet van plan is om aan het herkenbare design, een zwarte doos met een rode muisknop in het midden te morrelen.

Maar onder de motorkap wordt er wel gesleuteld. Lenovo wil met de Thinkpad X1 Extreme de zakelijke gebruiker aanspreken die in de avond ook al eens wil gamen of ander grafisch geweld op het scherm wil zien. Het toestel krijgt de 8e generatie Intel chips mee en zal ook in een i9-editie beschikbaar zijn.

Verder is het werkgeheugen (RAM) uitbreidbaar tot 64 gigabyte en zit er een Geforce 1050 TI onder de motorkap terwijl het toestel zelf maar 1,7 kilo weegt. Al moeten we daarbij wel opmerken dat het momenteel nog niet duidelijk is welke versies met welke specificaties op de Belgische markt zullen komen.

Het toestel is vanaf september in Europa verkrijgbaar vanaf 1.695 euro (exclusief btw).