Lenovo komt in 2019 met slimme lamp, stekker en camera

Lenovo is vooral bekend als computerbouwer en smartphonemaker (Motorola). Enkele maanden geleden stelde het al een slimme display met spraakbesturing voor. Binnenkort wordt dat gamma uitgebreid.

Dat doet het onder meer met de Smart Bulb, een dimbare lamp met wit of geel licht die je met een app kan bedienen. Volgens het bedrijf is daarvoor geen aparte bridge of ander tussenstuk nodig, een verwijzing naar Philips Hue waar dat wel het geval is.

De Smart Camera is een bewakingscamera voor thuis. De camera zelf kan draaien, zoomen en heeft night vision. Daarnaast kan het toestel audio opnemen of afspelen. Bijvoorbeeld om iemand in je huis van op afstand aan te spreken. Handig is wel dat de beelden zowel in de cloud als op een lokale geheugenkaart kunnen worden bewaard.

De Smart Plug is een stekker die je tussen een toestel en het stopcontact zet waardoor je het toestel vanop afstand met een app kan bedienen. Het toestel heeft ook een fysieke knop en belooft minder stroom te verbruiken als het toestel idle is. Toestellen herkennen of hun verbruik meten, zoals met de stekkers van het Belgische Smappee, kan niet.

In de VS komen de toestellen vanaf november uit en betaal je 29,99 dollar voor de Smart Plug en 99,99 dollar voor de slimme camera. In Europa staat de lancering gepland voor begin 2019 maar er zijn nog geen Europese prijzen bekend.