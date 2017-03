Lenovo krijgt nieuwe EMEA president

In zijn nieuwe rol moet Bornibus Lenovo's bedrijfsstrategie verder uitwerken. "François heeft al veel ervaring binnen de EMEA business en heeft een uitgebreide kennis van Lenovo," meldt Luca Rossi in een persmededeling. "Samen zorgen we voor een goede basis dat gecombineerd met François' ervaring en leidinggevende capaciteiten, ervoor zal zorgen dat Lenovo zijn zakelijke doelstellingen zal blijven behalen."

Bornibus is coo voor Lenovo EMEA sinds 2012 en wist in die periode het marktaandeel van de pc-maker in de regio te verdubbelen van 10 procent naar 21,1 procent. Lenovo is daarmee nu de tweede grootste speler in de pc-markt voor EMEA. Hij speelde, volgens het persbericht, ook een belangrijke rol in de transformatie van Lenovo na de acquisitie van Medion, IBM's System x-divisie en Motorola Mobility. Voordat hij bij Lenovo aan de slag ging, was Bornibus onder meer general manager bij Nokia France en Benelux en werkt hij voor Palm, HP en Compaq.