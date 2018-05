Lenovo lijdt grootste verlies in jaren

Door de Amerikaanse belastinghervorming moest Lenovo 400 miljoen dollar afschrijven. Mede door die extra kostenpost noteerde de pc-fabrikant onder de streep een min van 189 miljoen dollar. Een jaar eerder boekte Lenovo nog een winst van 535 miljoen dollar, onder meer door de verkoop van bedrijfsonderdelen.

Lenovo verkocht het afgelopen boekjaar, dat eindigde in maart, overigens meer pc's en smart-apparatuur. De omzet voor die divisie steeg 8 procent tot 32,4 miljard dollar.

De opbrengsten uit de verkoop van mobiele telefoons liepen daarentegen 6 procent terug tot 7,2 miljard dollar. Lenovo wil daarom flink in de kosten van die divisie snijden en zich meer richten op Noord- en Zuid-Amerika. In die regio's verkocht de smartphonetak wel flink meer dan een jaar eerder.

Toen Lenovo in 2014 Motorola overkocht van Google, had de Chinese gigant de ambitie om de Moto-smartphones weer winstgevend te maken. Het bedrijf is er tot dusver, ondanks verschillende herstructureringen, niet in geslaagd om de Motorola-divisie uit de rode cijfers te halen. In maart kondigde Lenovo het ontslag aan van bijna de helft van haar Motorola-medewerkers in Chicago. Daarnaast werden ook de Moto X5-telefoon en Moto Mods stopgezet.