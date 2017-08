In het kwartaal van april tot juni, werd bij een stagnerende omzet een verlies van 72 miljoen dollar geboekt. In dezelfde periode een jaar eerder maakte Lenovo nog 173 miljoen dollar winst.

Het kwartaalverlies is het eerste na zes kwartalen van winst. Analisten hadden ook dit keer op winst gerekend. Op de beurs van Hongkong ging het aandeel dan ook ruim 4 procent in de min, tot zijn laagste stand in meer dan een jaar tijd.