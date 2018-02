Lenovo's Yoga 2-in1-laptops hebben zowel Cortana als Alexa aan boord

De Yoga 730 is dunne convertible laptop die je met een draaibeweging als tablet kan gebruiken. Hij komt in een 13- en een 15 inch-variant, en dankzij de microfoons is hij gemaakt om vanop afstand stemcommando's uit te voeren via Alexa. Al kan je natuurlijk nog altijd Cortana gebruiken vanaf Windows 10, als je dat verkiest.

Daarnaast levert Lenovo ook een pen bij het toestel voor het fijner werk. Beide varianten zijn verkrijgbaar met verschillende set-ups van processors en videokaarten, waarvan de Nvidia GTX 1050M de krachtigste grafische prestaties kan leveren.

Beide laptops hebben een 4K-schermpaneel, maar als je ze in de maximale resolutie gebruikt, moet je deels inboeten wat batterijprestaties betreft. In Full-HD kunnen de nieuwe Yoga's elk ongeveer 11 uur lang op hun accu werken. Volgens Lenovo blijven die prestaties constant voor het 13 inch model, maar de 15 inch-notebook werkt 9 uur in 4K.

Verder stelt het Chinese bedrijf ook zijn 14 inch-Yoga 530 voor. Een goedkopere convertible met een mindere schermkwaliteit, en zonder de meegeleverde pen. Het toestel behoudt wel de aluminium behuizing en de AI-assistentie-functies.

De 13- en 15 inch Yoga 730 is vanaf juni te koop in ons land. De prijzen liggen nog niet officieel vast, maar Lenovo kon ons vertellen dat ze respectievelijk zo'n 999 euro en 1099 euro zullen kosten. De Yoga 530 zal beschikbaar zijn vanaf 599 euro.

Op haar stand van MWC toonde het Chinese merk ook nog haar Miix 630 tablet met een toetsenbord dat je los kan klikken. Het toestel draait oorspronkelijk op Windows 10 S, en is altijd verbonden met het internet via ingebouwde LTE. Het apparaat draait namelijk op de Snapdragon 835 die aangepast werd aan een Windows-ervaring. Lenovo lanceerde de Miix 630 eerder op CES dit jaar.