Lenovo toont eerste VR headset

De 'bril' heeft nog geen naam of exacte lanceerdatum. Momenteel gaat het om een prototype dat het bedrijf aan enkele Amerikaanse techsites waaronder Endgadget en The Verge laat zien.

Wat we momenteel wel weten is dat Lenovo's VR-headset 350 gram weegt, een pak minder dan de 555 gram van de HTC Vive en met een resolutie van 1440X1440 (oled) evenmin moet onderdoen voor de twee premiumspelers van het moment, de Vive en de Oculus Rift.

Daar tegenover staat dat Lenovo geen gebruik maakt van externe sensoren om je bewegingen te volgen, al biedt het wel 'six-degrees-of-freedom', wat wil zeggen dat je hoofdbeweging wordt gevolgt. Ook zijn er geen eigen bewegingscontrollers. Al wil dat niet zeggen dat die niet kunnen worden toegevoegd door externe hardwaremakers.

De bril zal werken met het Windows Holographic platform. Microsoft liet in oktober weten dat het met Windows 10 meer ondersteuning zal geven voor VR. Toen liet het al verstaan dat onder meer Lenovo, maar ook HP, Dell, Asus en Acer werken aan VR-brillen vanaf 299 dollar.

Lage prijs

Hoewel we nog niet kunnen oordelen over de functies en gebruikservaring, lijkt Lenovo wel te mikken op een scherpe prijs. Die zou tussen de 300 en 400 dollar liggen, maar volgens The Verge dichter bij 300 dollar liggen.

Daarmee duikt Lenovo niet alleen stevig onder de prijs van van de HTC Vive (€799) en de Oculus Rift (€599). Maar ook onder de PSVR (€399). Weliswaar heb je wel een Windows-pc nodig die krachtig genoeg is om virtual reality te genereren.