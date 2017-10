Leuvens studententeam opgerukt naar derde plaats in WK-zonnewagenrace

In de eerste daghelft konden de Leuvense studenten ondanks een lekke band - een euvel dat in 5 minuten kon worden opgelost - met hun Punch Two de wagen van de Japanse Tokai University inhalen. In de namiddag gebeurde hetzelfde met de wagen van het Solar Team Twente.

De studenten konden in de loop van de dag naar eigen zeggen maximaal profiteren van een eigen, innnovatieve ingreep in de wagenconstructie waardoor ze door een andere positionering van de wagen maximaal kunnen profiteren van de zijwind. Andere wagens beschikken niet over deze technologie.

De Challenger Class wordt momenteel ongenaakbaar aangevoerd door het Nuon Solar Team van de Universiteit van Delft. Op de tweede plaats bevindt zich de wagen van de University of Michigan en derde is dus het Punch Powertrain Solar Team.

In een mededeling laat het Punch Powertrain Solar Team weten dat er zich donderdag op de laatste dag van de race een bijzonder spannende strijd aankondigt om de tweede plaats tussen vier teams die zich kort bij mekaar situeren.

Het Leuvense team bevindt zich momenteel in Glendambo op 589 kilometer van de finish in Adelaïde. De zonnewagen heeft op vier dagen tijd al 2.432 kilometer afgelegd.