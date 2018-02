Leuvense software helpt met wereldrecord genoomanalyse

Het Rady Children's Institute for Genomic Medicine (RCIGM) in San Diego slaagde er onlangs in om een diagnose van zeldzame genetische aandoeningen bij pasgeborenen uit te voeren in minder dan een dag. Dat gebeurde met de hulp van verschillende technologieontwikkelaars, waaronder het Leuvense Diploid.