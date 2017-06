Leuvense studenten stellen nieuwe zonnewagen voor

21 ingenieursstudenten van de KU Leuven hebben er vijftien maanden aan gewerkt, maar vandaag konden ze hem eindelijk voorstellen: de 'Punch 2'. De zonnewagen reed zijn eerste testrit in het 'stukje Australië' van dierentuin Planckendael. Niet toevallig op de eerste dag van de zomer, want de wagen rijdt volledig op zonne-energie. Dat is de belangrijkste voorwaarde om mee te mogen doen aan de World Solar Challenge, de tweejaarlijkse wedstrijd waarin internationale teams het tegen elkaar opnemen in een race door Australië.

Minder zonnepanelen

Voor de editie van dit jaar, is er nog een bijkomende voorwaarde: de studenten mogen niet meer dan vier vierkante meter zonnepaneel gebruiken. "Daarom hebben we heel het ontwerp van de wagen moeten aanpassen en is hij kleiner dan de vorige", vertelt Joachim Verheyen, teamleider van het Solar Team.

Hoewel er minder zonnepanelen op de wagen liggen, boet hij niet in aan snelheid. De wagen kan nog steeds 120 kilometer per uur halen. "Gelukkig zijn zonnepanelen vandaag véél efficiënter dan twee jaar geleden. We hebben 500 verschillende wagens ontworpen op computer, om zo tot het allerbeste ontwerp te komen", legt Thierry Garritsen uit. "Het was soms dag en nacht doorwerken", vult Joachim aan.

Nederlandse concurrent wil imponeren met wereldrecord

Op 8 oktober staan ze aan de start van de World Solar Challenge, een tocht van meer dan 3000 kilometer dwars door Australië. Een te duchten concurrent wordt het Nuon Solar Team van de TU Delft, dat het wereldkampioenschap al vaak won. Onze noorderburen stellen vandaag ook hun nieuwe zonneracewagen voor. Dat doen ze met een testrit van 750 kilometer. Ze zijn vanochtend vertrokken toen de zon opkwam. Finishen ze om 17u19, dan halen ze een nieuw wereldrecord.