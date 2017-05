Lexmark mag doorverkoop inktcartridges niet verbieden

De zaak dateert al van 2010 toen Lexmark naar de rechtbank trok tegen Impression Products. Dat bedrijf verkocht in de VS inktcartdridges van Lexmark die het zelf in het buitenland opkocht.

Dat was niet naar de zin van Lexmark dat de verkoop wou verbieden. Het bedrijf zwaaide daarvoor met de patenten die het op de cartridges heeft. Eerder al werden gelijkaardige zaken geregeld door dat de doorverkoper akkoord ging om geen Lexmark-inkt meer door te verkopen.

Vorig jaar oordeelde een rechter in het voordeel van Lexmark. Maar het hooggerechtshof gaat nu tegen die beslissing in. Het stelt daarbij dat de patenthouder zijn patentrechten op verkoop verliest eens het product werd verkocht en dus niet langer eigendom is van Lexmark.

Dat is goed nieuws voor de prijs van inktpatronen. Fabrikanten doen er zo veel mogelijk aan om te voorkomen dat hun inktpatronen makkelijk te vervangen zijn door goedkopere of namaakmerken. Dat een bedrijf dat legitieme inkt aankoopt op de tweedehandsmarkt nu vrijuit gaat, maakt dat er een markt kan blijven bestaan voor goedkopere officiële inktpatronen.

Lexmark is trouwens niet de enige die zijn markt afschermt. In 2016 voerde HP een update uit naar sommige printers opdat deze niet langer met hervulbare patronen zouden werken. Ook Samsung deed enkele jaren geleden iets gelijkaardigs.