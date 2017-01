Lexmark wil goedkope inkt bannen met patentregels

Lexmark International begon in 2013 al met de rechtszaak tegen Impression Products. Die laatste koopt inkptpatronen, zoals die van Lexmark op om ze onder meer in de VS terug aan te bieden. Vorig jaar won Lexmark nog, maar intussen buigt het Amerikaanse hooggerechtshof zich over de zaak.

Impression Products krijgt volgens The Register intussen steunbrieven van onder meer Mozilla en de Electronic Frontier Foundation die er tegenover de rechtbank op wijzen dat inktcartridges doorverkopen mag. Ze verwijzen daarmee naar een wet uit 1853 die stelt dat als een patenthouder, zoals Lexmark, een product verkoopt, het patent is uitgeput. Dat wil zeggen dat de opkoper het product mag herverkopen of aanpassen. Lexmark houdt aan dat die wet niet opgaat als de goederen worden verkocht buiten de VS.

De zaak past echter in een breder plaatje. Inktpatronen zijn nog steeds bijzonder duur en fabrikanten ondernemen al decennia pogingen om er voor te zorgen dat gebruikers niet de, doorgaans dure, inkt van de fabrikant vervangen door goedkopere alternatieven. Dat kan gaan om cartridges die ook in het toestel passen, maar ook om kits om inkt bij te vullen of inkt die in het buitenland goedkoper werd aangekocht.

Ook andere fabrikanten

De zaak doet daarmee denken aan HP, dat vorig jaar nog een softwareupdate uitbracht voor printers waarna niet-officiële cartridges niet meer werkten. Dat leidde tot fel gemor waarna het bedrijf de update terugdraaide.

Als Lexmark de zaak ook voor het hooggerechtshof wint, dan kan het zijn dat printerfabrikanten het in de toekomst onmogelijk maken om gekochte printers te gebruiken met inkt die niet van Lexmark afkomstig is. Op dat moment heeft de uitspraak weliswaar enkel juridische weerslag op de VS. Maar ongewijfeld volgen dan ook in Europa meer pogingen om het gebruik van goedkope inkt te dwarsbomen.