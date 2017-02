LG G6: Groot scherm voor kleine handen

De G6 heeft een 18:9 verhouding op een scherm van 5,7 inch. Dat wil zeggen dat het toestel iets langer, maar minder breed is waardoor het nog vlot in één handpalm of een doorsnee broekzak past.

Onder de motorkap vinden we een Qualcomm Snapdragon 821 chipset, 4 gigabyte geheugen en 32 GB opslag. De batterij heeft een capaciteit van 3.300 mAh en het toestel weegt 148,9 gram.

Ten opzichte van zijn voorganger, de G5 is de G6 een halve inch groter, iets dunner en voor het eerst is een smartphone van LG ook water- en stofdicht (IP68). De Europese versie van het toestel beschikt over Quickcharge 3.0 waarmee je de batterij voor de helft kan opladen in dertig minuten.

LG voorziet de G6 van twee 13 megapixel lenzen achteraan (bij de G5 was dat er eentje van 16 en 8 MP). De camera vooraan heeft 5 megapixel. Beide kanten beschikken ook over een ultra wide mode (100 graden vooraan, 125 graden achteraan) zodat je breed kan fotograferen. Foto's worden trouwens ook snel getoond op de onderste helft van het scherm, handig om snel te kijken of je pas genomen foto wel de moeite is.

Het speciale beeldformaat betekent ook dat video of games zich moeten aanpassen aan het andere scherm. Maar LG nuanceert dat onder meer Netflix het formaat al streamt. Ook levert het zes gratis games mee die zijn aangepast voor 18:9, meerbepaald Temple Run 2, Spiderman Unlimited, Cookie Jam, Genies & Gems, SimCity BuildIt en Crossy Road.

De LG G6 ligt rond de eerste week van april in de Belgische winkelrekken en je zal vooral de zilvergrijze versie bij ons vinden. Een exacte prijs is er nog niet. Twee weken geleden toonde het bedrijf al twee nieuwe smartwatches, daarvan is de prijs wel bekend: 249 voor de LG Watch Style en 349 voor de LG Watch Sport, die ook zonder smartphone over gps-functies beschikt.