LG laat nieuwste Bluetooth-speaker in de lucht zweven

De speaker wordt samen met een basisstation geleverd dat er voor zorgt dat hij in de lucht blijf hangen. Dit gebeurt door de elektromagneten die daar in zitten: de speaker blijft dus niet zomaar ergens in de lucht hangen bij gebruik. De PJ9, zoals de speaker heet, zorgt voor de hoge tonen en het basisstation dient ook als subwoofer.

De luidspreker kan 10 uur blijven zweven en wanneer het tijd is om opgeladen te worden daalt hij zachtjes af naar het basisstation. Hij ziet er dan een stuk minder interessant uit, maar blijft dan wel gewoon muziek afspelen.

Het is niet de eerste zwevende speaker, er zijn er al best wat gepresenteerd de afgelopen jaren, maar het is wel de eerste keer dat een grote fabrikant er een op de markt brengt.

Het is nog niet duidelijk wat de Bluetooth-speaker zal kosten en wanneer hij op de markt komt. Volgende week zal LG op technologiebeurs CES in Las Vegas meer details tonen.