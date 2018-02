LG stopt met verkoop van smartphones in China

LG zal niet langer smartphones verkopen in China, dat heeft de fabrikant bevestigd aan Sohu. In China moet LG dan ook concurreren met prijsvechters als Xiaomi, Meizu en Vivo. Fabrikanten die het Koreaanse bedrijf niet moet trotseren op de westerse markten. LG had moeite om een rol van betekenis te spelen met haar smartphones in China.

De nieuwe aankondiging komt niet meteen als een totale verrassing. Het laatste toestel dat LG op de markt bracht in China, was namelijk de G5 SE, een goedkopere variant van haar vlaggenschip uit 2016. Bovendien bracht de fabrikant vorig jaar geen telefoon uit op de Chinese markt.

Eerder raakte al bekend dat LG haar mobiele strategie grondig wil herzien, want wereldwijd boekt het bedrijf al langer verlies op de verkoop van haar smartphones. Het luidt daarom dat LG de lancering van haar G7-smartphone zal uitstellen, omdat de fabrikant nog veranderingen wil doorvoeren aan het ontwerp van het vlaggenschip.