LG toont dunste televisie en Google brengt AI naar TV

De tv is nog geen 2,6 millimeter dik in de 65-inch versie, Het ontwerp wekt de illusie dat je uit het raam kijkt, niet dat je naar een tv kijkt'', aldus LG. Hoeveel dat kost, meldt LG echter niet.

Ook Android kondigt op CES nieuwe tv-plannen aan. Het brengt Google Assistant naar Android TV. Dat wil zeggen dat tv's en settopboxen uitgerust met Android 6 of 7 voortaan over spraakbesturing beschikken. Ook Android Wear 2.0 (gepland voor dit jaar) en het Android-infotainmentsystemen in de wagen krijgen Google Assistant.

Sony doet eveneens enkele AV-aankondigingen op de beurs. Het bedrijf kondigt onder meer een 4K UHBD blu-ray speler aan. De UBP-X800 kan audio en video over aparte HDMI-kabels splitsen wat storing moet verminderen en zal zo'n 400 euro kosten. Ook presenteert het bedrijf de HT-ST5000 soundbar met Spotify Connect, NFC, Bluetooth en Chromecast ingebouwd, en de AV-receiver STR-DN1080. Deze kosten respectievelijk 1.500 euro en 800 euro.