LG toont nieuwe luxesmartphone op IFA

Het toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 835, beschikt over 4 gigabyte LPDDR4x RAM met 64 gigabyte opslag, uitbreidbaar met een microSD tot 2 terabyte. De batterij heeft een capaciteit van 3.300 mAh.

De V30 is water- en stofbestedig (iP68) en is draadloos op te laden of via de usb-C aansluiting (met Quick Charge 3.0). De camera heeft achteraan een 16 megapixel F1.6 Crystal Clear lens. Vooraan is dat vijf megapixel. Video achteraan wordt opgenomen met een kwaliteit van 13 megapixel. Afspelen doe je op een 6 inch QHD OLED FullVision Display met een resolutie van 2880x1440.

Een exacte lanceerdatum of prijs voor de Belgische markt is er nog niet. Maar nu het toestel op IFA is gelanceerd verwachten we het in de komende maanden wel in de Belgische webshops en winkelrekken.