LG zet gedupeerde smartphone-gebruikers nogmaals schaakmat

Een rechtbank in de VS heeft vorige maand een akkoord bereikt in een rechtszaak tussen LG en gedupeerde smartphone-gebruikers. Elk van die gebruikers had een toestel dat een softwarematige fout vertoonde, waardoor het oneindig bleef heropstarten. Een zogenaamde boot loop. Het resultaat is dat je toestel volledig onbruikbaar wordt, en je zo het risico loopt om gegevens te verliezen.

Defecte vervangtoestellen

Hoewel LG-gebruikers van over de hele wereld het probleem aanklaagden, kwam het enkel tot een rechtszaak in de VS. Eerst trachtte het Koreaanse bedrijf om zelf het probleem met haar klanten op te lossen door vervangtoestellen uit te sturen, maar niet aan alle aanvragen werd gehoor gegeven. Bovendien vertoonden de nieuwe toestellen die sommige gebruikers ontvingen dezelfde kritieke softwarefout, waardoor het uiteindelijk toch tot een rechtszaak kwam.

Gedupeerde klanten uit de VS konden zich aanmelden via een brief, en uiteindelijk is het bedrijf erin geslaagd om een akkoord te bereiken met haar gebruikers. LG zou een onmiddellijke som van 450 dollar uitbetalen per toestel van een gebruikers. Indien gewenst konden ze ook optekenen voor een korting van 700 dollar op de aankoop van een nieuwe telefoon.

Wijziging in het akkoord

Een bron van de nieuwssite Android Authority heeft nu gemeld dat LG dat akkoord op het allerlaatste moment heeft omgegooid. Hoewel gebruikers hadden gevraagd dat elk aangetast toestel een financiële compensatie zou krijgen, werd die afspraak plotseling in een mail aan de gedupeerden gewijzigd naar 'één toestel per gebruiker'.

Wat de zaak erger maakt, is dat klanten slechts één werkdag de tijd hebben om aanspraak te maken op de compensatie. Daarvoor moet een contract met handtekening uitgezonden worden. Op 15 maart is de mail verzonden en tot maandag 19 maart krijgen ze de tijd om in overleg met hun verdediging al dan niet akkoord te gaan.

Korte deadline

"Als u niet akkoord gaat met dit voorstel, kan je met LG contact opnemen, en zal LG een poging ondernemen om tegemoet te komen aan uw bemerkingen", luidt het in de mail. Maar verderop wordt dan weer het tegenovergestelde duidelijk gemaakt: "LG heeft het recht om op deze manier tegemoet te komen op uw eisen, en zal niet ingaan op andere voorstellen die de zaak beslechten."

Het valt nog te bekijken of gedupeerden al dan niet verdere gerechtelijke stappen zullen nemen tegen de plotse wijziging van het akkoord.