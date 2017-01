Licentiekosten voor Oracle onder AWS verdubbeld

Leverancier van cloud- en platformdiensten Oracle verandert de manier waarop het zijn licentiekosten aanrekent. Dat heeft vooral gevolgen voor klanten die Oracles software draaien onder het cloudplatform van Amazon Web Services. De verandering komt in enkele gevallen neer op een verdubbeling van de kost.

In zijn nieuwe licentie-overeenkomst past Oracle namelijk de manier aan waarop het processor cores verrekent. Kort gezegd werd vroeger elke virtuele CPU als een halve 'core' gezien. Dat is niet langer het geval. Volgens de nieuwe cloudlicentie wordt een AWS vCPU nu als een volledige core gezien, zolang hyperthreading niet is ingeschakeld. Een klant die twee AWS vCPU gebruikt voor Oracles software, betaalt nu dus de volle prijs, het dubbel van voordien. Hetzelfde zou gebeuren met klanten die de software draaien onder Microsofts Azure platform, schrijft techsite The Register.

Op zijn grote gebruikersconferentie in September, kondigde grote baas Larry Ellison nog aan dat hij met Oracle de strijd zou aanbinden met AWS, onder meer door het aanbieden van een 'full stack' voor clouddiensten. Ellison beloofde toen ook dat Oracle's eigen servers goedkoper en sneller zouden zijn dan de concurrentie.