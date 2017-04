Lijstjesapp To-Do moet binnenkort Wunderlist vervangen

Populaire lijstjesapp Wunderlist gaat zijn laatste maanden in. Het bedrijfje werd in 2015 overgekocht door Microsoft, en die laatste komt nu met een 'preview' editie van zijn eigen app uit: 'To-Do'. Het bedrijf zegt er meteen bij dat het Wunderlist maar uit de ether zal halen wanneer het zeker is dat "het beste van Wunderlist in To-Do is geïntegreerd". Maar het bevestigt wel dat de stekker in de nabije toekomst uit Wunderlist wordt getrokken.

Wunderlist is een lijstjesapp die gebruikers toelaat om op een makkelijke manier to-do's, boodschappenlijstjes en meer bij te houden en te delen met, pakweg, huisgenoten. Ondertussen heeft Microsoft al een importeertool gebouwd om bestaande lijstjes over te zetten naar To-Do. Belangrijkste nieuwigheid in To-Do zijn de 'intelligente suggesties', waarbij de app voorstelt om bepaalde taken toe te voegen op basis van artificiële intelligentie. Als er bijvoorbeeld een taak is die je de vorige dag nog niet hebt afgewerkt, zal de app suggereren dat je die vandaag alsnog doet.

Microsoft's eigen app biedt ook integratie met andere Office-producten. Het programmaatje is gebouwd op Office 365 en kan synchroniseren met bijvoorbeeld je Outlook. Microsoft meldt wel dat een abonnement op Office 365 niet nodig is om de app te gebruiken. Echt klaar voor gebruik is de app echter nog niet. Zo is hij nog niet beschikbaar op Mac, iPad en Android tablet. Lijstjes delen, iets dat in Wunderlist vlotjes ging, is ook nog niet klaar. Microsoft belooft dat het daar nog voor gaat zorgen.