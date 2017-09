Limburgse batterijen moeten elektriciteitsnet in evenwicht houden

De batterijen worden geïnstalleerd op een oppervlakte van 1.500 vierkante meter op de bedrijvenzone Terhills site, op de voormalige mijnsite in Dilsen Stokkem. De batterijen, goed voor 18 megawatt, worden aangekocht door de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. Het gaat om een investering van 11 miljoen euro. De batterijen zullen ingeschakeld worden in het platform van het Antwerpse energietechnologiebedrijf REstore.

Tweerichtingsverkeer

Hoe gaat het in zijn werk? "De batterijen zullen half opgeladen worden, zodat ze in beide richtingen kunnen werken. Als er een tekort is op het stroomnet, dan kunnen de batterijen stroom leveren. Is er een teveel, dan kunnen ze stroom opnemen", zegt Stijn Bijnens, CEO van LRM.

Duurzaam alternatief voor gascentrales

Het is de bedoeling dat de batterijen ingeschakeld kunnen worden in de primaire reserve van hoogspanningsbeheerder Elia. Het is voor het eerst dat in Europa op deze schaal batterijen worden ingezet in de primaire reserves van het elektriciteitsnetwerk, klink het bij REstore. Dankzij de software van dat bedrijf kunnen de batterijen in de primaire reserves worden ingeschakeld. Het gebruik van batterijen is een duurzaam alternatief voor het inschakelen van de gascentrales die vandaag worden gebruikt om het stroomnet in evenwicht te houden