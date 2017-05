Limburgse hartritmestoornis-app haalt vers kapitaal op voor buitenlands avontuur

FibriCheck -toen nog Qompium- is sinds 2014 actief op de Belgische markt met een smartphone-app die hartritmestoornissen vroegtijdig kan detecteren door een vinger op de camera van het toestel te plaatsen. De app is enkel beschikbaar op voorschrift en wordt volgens mede-oprichtster Bieke Van Gorp gebruikt door een 25-tal cardiologen in ziekenhuizen in heel België. De onderneming heeft daarnaast ook contracten met enkele tientallen huisartsen.

Het Limburgse bedrijf wil nu de volgende stap zetten, legt Van Gorp uit. "In eerste instantie willen we de app commercieel lanceren in heel België, op grote schaal. Daarvoor werken we samen met acht Vlaamse centra van cardiologen, neurologen en huisartsen, die evalueren hoe de app het beste in de markt kan worden gezet."

Daarna volgt de stap naar het buitenland, "liefst nog dit jaar". Volgens Van Gorp lopen er in Duitsland concrete gesprekken met enkele grote ziekenhuizen om een proefproject op poten te zetten. Daarnaast zijn er ook contacten met farmabedrijven en verzekeringsmaatschappijen in Frankrijk, Nederland en Scandinavië.

FibriCheck wil ook graag voet aan de grond krijgen in de Verenigde Staten, maar daar strooien de strenge eisen van de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit FDA voorlopig nog roet in het eten. Het dossier is ingediend, maar Van Gorp verwacht niet dat dat nog voor 2018 wordt goedgekeurd.

Bij FibriCheck werken nu een tiental mensen. Volgens Van Gorp is het de bedoeling om dit jaar nog vier of vijf extra mensen aan te werven.