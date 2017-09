Limburgse start-ups willen werknemers verdubbelen tegen 2020

Uit het onderzoek van hogeschool UCLL en LSU blijkt dat bij 86 procent van de Limburgse start- en scale-ups de groei in de uitbreiding van de bestaande activiteiten zit en niet in overnames of fusies. Op de vraag of er beperkingen zijn in hun groeitraject, antwoordt één op de drie bedrijven dat dit niet het geval is.

Waar het aantal gemiddelde werknemers vandaag op vijf staat, verwachten Limburgse groeibedrijven zich binnen drie jaar aan een gemiddelde van twaalf, meer dan een verdubbeling dus. Wel heeft bijna de helft van de ondernemers kopzorgen over het gebrek aan kapitaal en aan nieuwe talenten. "Ondernemers gaan nu vooral op zoek via hun eigen netwerk en tools en blijven binnen de Belgische grenzen", zegt Marc Beenders van LSU. "Slechts drie op de tien bedrijven durft al eens Euregionaal op zoek te gaan naar de juiste werkkrachten. En dat terwijl Limburg ideaal gelegen is om talent van Nederland of Duitsland aan te trekken."

Vaardigheden belangrijker dan diploma's

Door de Limburgse bedrijven te begeleiden in het Euregionaal proces, hoopt LSU hen te helpen om de juiste mensen aan te trekken. Daarnaast blijkt uit de studie dat 65 procent van de techbedrijven bij het aanwerven meer belang hecht aan sociale, strategische en communicatieve vaardigheden dan aan ervaring of kennis van het vak. "De tijd dat het juiste diploma of goede kwalificaties voldoende waren om meteen aan de slag te kunnen, is voorbij", zegt Marc Vandewalle, algemeen directeur van UCLL. "Werkgevers verwachten multi-inzetbaarheid van nieuwe, jonge werknemers."