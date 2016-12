LinkedIn-dochter Lynda.com wijzigt wachtwoorden na inbraak

,,We zijn er kortgeleden achtergekomen dat een derde partij die daar geen toestemming voor had, zich toegang heeft verschaft tot gegevens van Lynda.com, zoals contactgegevens en gevolgde trainingen. We informeren u over deze kwestie uit voorzorg'', aldus Lynda.com. Vooralsnog zijn er geen wachtwoorden gestolen.

In totaal zouden in de database de gegevens zijn opgeslagen van 9,5 miljoen gebruikers van Lynda.com. Ook zij krijgen daar nog bericht over. Het bedrijf heeft maatregelen genomen om de gebruikersaccounts beter te beveiligen.

Lynda.com werd in april 2015 overgenomen door LinkedIn. voor anderhalf miljard dollar. Een jaar later werd LinkedIn zelf overgenomen door Microsoft voor 26,2 miljard dollar. (ANLP/PVL)