LinkedIn telt 500 miljoen leden

LinkedIn bestaat sinds 2003, ging in 2011 naar de beurs en werd in juni vorig jaar verkocht aan Microsoft voor 26,2 miljard dollar. De site is vooral bekend van zijn gebruikersprofielen, digitale cv's, maar zet de laatste jaren ook fel in op vacatures en headhuntingdiensten. Volgens het bedrijf zijn er tien miljoen actieve jobs te vinden.

Sinds deze week telt het netwerk 500 miljoen leden. Dat is een stevige groei als je weet dat het bedrijf begin juni, bij de overname van Microsoft, 433 miljoen leden telde. LinkedIn hanteert al jaren een agressieve wervingsstrategie waarbij de dienst met plezier je mailbox doorzoekt om nadien elk mogelijk emailadres, inclusief dat van je overleden oma, als een professioneel contact voor te stellen. Dat heeft mogelijk geholpen om het aantal inschrijvingen grondig te verhogen.

Maandelijkse actieve gebruikers

Wat LinkedIn er niet bij zegt is dat maar een klein deel van dat half miljard ook effectief op LinkedIn zit. Een jaar geleden, kort voor de overname door Microsoft, waren er slechts 106 miljoen gebruikers die minstens één keer per maand actief waren. Dat is minder dan 25 procent van het totaal aantal leden.

Zelfs als alle nieuwe leden die er sindsdien zijn bijgekomen actieve leden zouden zijn, dan ligt het werkelijk aantal gebruikers nog steeds op minder dan 200 miljoen. Ter vergelijking: Twitter telt 313 miljoen maandelijkse actieve gebruikers. Facebook telt er 1,74 miljard.