Litouwen zet Minecraft in om Tesla's Gigafactory binnen te halen

Het Baltische land zette veertig Minecrafters aan het werk en twee dagen later was de fabriek klaar. Dat blijkt uit een YouTube-filmpje waar de officiële Twitter-account van Tesla vrijdag melding van maakte. ''Litouwen weet de weg naar ons hart'', schreef Tesla bij de link.

Lithuania knows the way to our heart: a Gigafactory 2 pitch using Minecraft. https://t.co/V5COhmMkdu -- Tesla (@TeslaMotors) February 3, 2017

In het tweeënhalve minuut lange filmpje is de versnelde bouw van de fabriek te zien. Daarbij is niet alleen aandacht voor de buitenkant en de binnenkant van het gebouw, maar ook voor de omgeving waar Litouwen de fabriek graag neer zou zetten.

Het is nog niet duidelijk wanneer Tesla besluit waar de tweede Gigafactory moet komen. Het bedrijf is nog aan het bouwen aan de eerste Gigafactory in de Amerikaanse staat Nevada.

Tesla wil uiteindelijk over meerdere Gigafactorys op verschillende locaties ter wereld beschikken. De fabriek in Nevada mag zich met recht een gigafabriek noemen, omdat het qua grondoppervlakte het grootste gebouw ter wereld is. Tesla maakt de fabrieken om de productie van batterijen en auto's op te kunnen schroeven, zodat ze uiteindelijk betaalbaarder worden.