Live-concert in Notre-Dame gereconstrueerd met 3D-geluid en VR

Om de 850ste verjaardag van de Notre Dame te vieren, werd daar enkele jaren geleden de 19e eeuwse opera La Vierge opgevoerd. De opnames daarvan gebruikten de onderzoekers als input, samen met een gedetailleerd akoestisch 3D-model van de volledig kathedraal - inclusief de exacte plaats van ieder instrument in het orkest. De geluidervaring die ieder instrument op een bepaalde positie creëert bij een persoon op een andere positie, moest immers precies dezelfde zijn als bij de originele opvoering. Door op al die data akoestische computersimulaties los te laten, slaagden ze erin om het concert in 3D te reconstrueren.

De ervaring van dat concert is via een Occulus Rift headset of via onderstaande 360-graden-video virtueel te herbeleven. Afhankelijk van je kijkrichting, past het geluid zich aan terwijl je door de kathedraal zweeft.

"De manier waarop het visuele en het auditieve op elkaar inspelen is heel belangrijk om een onderdompelende VR-ervaring te kunnen opwekken," vertelt Brian Katz, onderzoeksdirecteur aan de Université Pierre et Marie Curie in Parijs. "De combinatie van 3D-audio en VR is dan ook een hot topic in zowel het academisch als industrieel onderzoek."

De onderzoekers stellen deze week hun resultaten voor op een congres in Boston. Hun volgende stap is om het ruimtelijk geluid ook te gaan personaliseren: de geluidservaring afhankelijk maken van de vorm van je oor.