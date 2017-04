Live tv-dienst Youtube gelanceerd in de VS

De dienst werd voorlopig enkel gelanceerd in New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago en Philadelphia. Bepaalde grote zenders zoals Comedy Central, MTV, CNN of Discovery worden vooralsnog niet aangeboden. De kans is groot dat dit assortiment echter snel uitgebreid zal worden. Abonnees hebben ook toegang tot de Google Play-muziekstreamingservice en YouTube Red, waarmee ze toegang krijgen tot exclusieve content op YouTube. Per abonnement van 33 euro kunnen er zes kijkers geregistreerd worden. De dienst laat wel maar drie tv-streams tegelijk toe.

Indien kijkers een bepaald programma als favoriet bestempelen kunnen ze tot halfweg het programma nog terugspoelen om van in het begin te kijken. Programma's kunnen ook ongelimiteerd opgenomen worden in de zogenaamde 'cloud dvr' voor maximaal negen maanden. Content kan op elk apparaat bekeken worden en je smartphone kan zich ook omvormen tot afstandsbediening. Aangezien YouTube deel uitmaakt van zoekgigant Google is het geen verrassing dat de zoekfunctie voor tv-programma's bijzonder uitgebreid is. Verder is de dienst zwaar gericht op sport. Indien je dit wenst wordt elke match van je favoriete competitie of team automatisch opgeslagen.

De online videodienst kondigde zijn plannen eind februari aan. YouTube probeert hiermee een jongere generatie aan te spreken die anders nooit overwogen zou hebben te betalen voor kabeltv. De hoeveelheid tijd die jonge Amerikanen spenderen aan traditioneel tv-kijken is de voorbije zes jaar namelijk stelstelmatig gedaald. Of 'YouTube TV' ook buiten de Verenigde Staten gelanceerd zal worden is momenteel nog niet bekend.

In onderstaand filmpje kan je de introductievideo van 'Youtube TV' bekijken: