Locatiefunctie in fitnesstracker Polar verklapt militaire basissen

Onderzoekswebsite Bellingcat ontdekt dat de smartphoneapp van Polar het mogelijk maakt om locaties tot in detail te achterhalen. Bij wijze van test ging het op Polar op zoek naar een militaire basis om daar te zoeken naar activiteiten van andere gebruikers. In sommige gevallen konden ze zo ook andere routes en workouts opvragen.

Het datalek gaat in hoofdzaak over te losse privacy-instellingen. Wie die bij de start niet controleert, geeft anderen toegang om de eigen activiteiten te bekijken. Polar zou dat volgens Bellingcat in augustus 2018 al wel hebben aangepast, al bleven oude activiteiten zichtbaar. Ook dat wordt nu stopgezet in afwachting van een betere oplossing.

Wat de zaak vooral gevoelig maakt is het niveau van detail. Eerder bleken ook Garmin en Strava gegevens te delen met onder meer heatmaps waardoor de wandel- en loopwegen op aan militaire basis plots zeer duidelijk werden.

Bij Polar wordt er volgens Bellingcat veel meer data gedeeld en is deze nog makkelijker toegankelijk voor onbekenden. De site kon daarbij vlot militaire basissen in kaart brengen, maar ook achterhalen wie op welke basis rondloopt en soms ook waar ze trainen wanneer ze thuis zitten.

De Nederlandse minister van Defensie heeft intussen al laten weten dat hij het gebruik van dergelijke sportapps voor militairen voorlopig aan banden legt.