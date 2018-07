Logitech koopt Blue Microphones voor 117 miljoen dollar

Blue Microphones bestaat al sinds 1995 en is gevestigd in Californië. Het bedrijf maakt onder meer de Yeti en Snowball microfoons voor professionele muziekopnames, podcasting en streaming. De toestellen kosten van 60 tot 4.000 dollar, maar zijn nooit echt tot buiten de VS geraakt. Met de groeiende wereldwijde markt aan YouTubers en podcasters, lijkt Logitech echter wel brood te zien in het merk. Het telde 117 miljoen dollar aan cash neer voor het bedrijf. Daarmee wordt Blue Microphones een van een steeds groter wordend portfolio voor Logitech, naast onder meer Ultimate Ears, Jaybird en Astro Gaming.