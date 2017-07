Louis Vuitton komt met smartwatch

De smartwatches hebben de naam Tambour Horizon gekregen. Er zijn zes verschillende versies. De goedkoopsten kosten 2300 euro per stuk, maar er is ook een exemplaar van 2800 euro. De horloges draaien op Android Wear en hebben 4 GB opslagruimte en 512 MB werkgeheugen. Er zitten een gyroscoop, een microfoon en een lichtsensor in, maar geen hartslagmeter. Kopers krijgen ook exclusieve wijzerbladen en vooraf geïnstalleerde apps voor luxereizen. Zelfs de lader heeft het kenmerkende ontwerp van Louis Vuitton.