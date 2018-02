Luc Verbist stuurt ICT-structuur van Greenyard aan

Luc Verbist is sinds 1 februari Corporate Director ICT bij Greenyard. In die functie wordt hij onder meer verantwoordelijk voor de synergie op groepsniveau rond de ict-infrastructuur en de applicaties.

Greenyard Foods, met hoofdzetel in Sint-Katelijne-Waver, is een bedrijf dat groeide door vele overnames. Dat maakt dat dat it-afdeling momenteel vrij versnipperd is. "Voor de hele groep werken er 120 mensen aan IT. Maar verspreid over verschillende landen. We werken gedecentraliseerd, maar centraal aangestuurd," zegt Verbist aan Data News.

"Als de it-omgevingen al op elkaar lijken, dan is dat puur toeval," zegt Verbist. Daarom is er onder meer nood aan meer synergie en een gemeenschappelijke applicatiestack.

Verbist rapporteert in zijn nieuwe functie aan coo Carl Peeters. Die was tot vorige week cfo, maar leidt het bedrijf voortaan samen met ceo Hein Deprez na een managementwissel.

Luc Verbist is vooral bekend omwille van zijn parcours bij De Persgroep waar hij van 1998 tot 2016 cio was. Voor die tijd werkte hij tien jaar lang voor VUM (later Corelio en vandaag een onderdeel van Mediahuis) en daarvoor was hij aan de slag bij Mercator Verzekeringen (vandaag Baloise). In 2012 werd hij door Data News bekroond tot CIO of the Year. Later werd hij bij Insead en Cionet ook European CIO of the Year.