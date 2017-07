Luxemerk Vertu failliet

Tweehonderd mensen verliezen hun baan nu het Britse Vertu, dat vooral gekend was om zijn met edelstenen en alligatorleer behangen smartphones, ophoudt met bestaan. Het bedrijf had een schuld van £ 128 miljoen (omgerekend € 145 miljoen) en stond onder curatele. De schuldeisers gingen niet akkoord met een bod van de eigenaar om dat af te lossen met een bedrag van £ 1,9 miljoen ( zo'n € 2,1 miljoen).

Daarmee komt meteen een einde aan een van de meer beruchte smartphonemakers van de laatste jaren. Vertu specialiseerde zich in 'luxe' smartphones, wat u best mag lezen als 'schandalig dure statussymbolen'. Het basismodel van de Signature-reeks start bij £ 11.000 (zo'n € 12.500), voor een model met 18-karaats goud telde u bijna € 45.000 neer.

De telefoons werden elk met de hand gemaakt en gebruikten materialen zoals struisvogelleer, edele metalen en saffieren of smaragden. Wie een toestel kocht, kon zelfs gaan babbelen met degene die het ding in elkaar had gezet. Vertu bood ook 24/7 een conciërgedienst aan als onderdeel van de prijs van het toestel.

Het duurste model, de Signature Cobra, werd in mei jongstleden in India werd gelanceerd, en kostte zo'n € 320.000. Voor dat geld kreeg u dan wel een behuizing met 800 robijnen, die als een protserige slang om de toetsen en het 2 inch-scherm heen kronkelden.

U kreeg daar ook verouderde technologie voor, want de telefoons zijn gebaseerd op vroegere versies van Android, en draaien op een vorige generatie processoren. Qua technologie was Vertu altijd 'mid-range', maar dan met extra diamantjes.

Vertu werd in 1998 opgericht door het Finse Nokia. Dat verkocht het bedrijf in 2012 aan een investeringsmaatschappij, EQT. Daarna werd Vertu nog een paar keer doorverkocht. In maart van dit jaar kwam het merk in handen van Turkse zakenman Murat Hakan Uzan, die in ballingschap in Parijs leeft (want het Vertu-verhaal is stiekem een stationsroman). Die wil in september een doorstart maken. Hij houdt namelijk de merknaam, de technologieën en de licenties.