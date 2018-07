Lycamobile krijgt boete van telecomwaakhond

Anderhalf jaar geleden werd het in België bij wet verboden om nog simkaarten voor gsm's te verkopen zonder dat die door de politie geïdentificeerd kunnen worden. De wetsaanpassing kaderde in de strijd tegen terreur. Terroristen en andere criminelen maakten immers gretig gebruik van anonieme prepaidtelefoonkaarten.

Maar ondanks de wet slaagde een journalist er in november vorig jaar in om bij Lycamobile een simkaart te kopen met een kopie van een paspoort dat op het internet circuleerde. Minister van Telecom Alexander De Croo eiste daarop dat de telecomwaakhond doortastend zou optreden en wees erop dat andere telecombedrijven zich wél schikten naar de wet.

Het BIPT stelde vast dat Lycamobile de identificatieregels inderdaad niet respecteerde, klinkt het maandag in een persbericht. De telecomwaakhond legde het bedrijf enkele voorlopige maatregelen op, zoals het blokkeren van de verkooppunten waar overtredingen waren vastgesteld en het deactiveren van de betrokken simkaarten. Maar na nieuwe controles werden opnieuw overtredingen vastgesteld, aldus het BIPT. Het legde het bedrijf daarom een boete op van 225.183 euro.

Het is overigens niet de eerste keer dat Lycamobile een boete krijgt opgelegd van het BIPT. Eind 2017 ging het om een boete van 25.000 euro omdat het bedrijf de vorige zomer niet in orde was met de nieuwe EU-roamingregels.