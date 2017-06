Lyft gaat samenwerken met Jaguar

Lyft hengelde in april een half miljard dollar binnen bij een grote financieringsronde. Daarvan kwam 25 miljoen dollar van Jaguar Land Rover, een onderdeel van het Indiase conglomeraat Tata, dat eerder ook al investeerde in concurrent Uber.

Uber en Lyft zijn de nummers een en twee in de Verenigde Staten in het aanbieden van autoritjes via een app. De bedrijven, die ook in veel andere landen actief zijn, zijn bovendien in een nek-aan-nekrace verwikkeld op het terrein van zelfrijdende auto's. Beide ondernemingen willen op termijn ritjes gaan aanbieden met auto's zonder chauffeur.

De technologie daarachter zal Lyft niet zelf ontwikkelen. Daarvoor zal het gebruik kunnen maken van de software van nuTonomy en van Waymo (een Google zuster-bedrijf dat in een rechtszaak ligt met Uber). Dat Jaguar zich nu lieert aan Lyft, betekent dat de autobouwer ook zal kunnen profiteren van de samenwerkingen die Lyft heeft lopen met de ontwikkelaars van technologie voor zelfrijdende auto's.