Lyft vestigt zich voor het eerst in Europa

Lyft, een Amerikaans taxibedrijf en een concurrent van Uber, heeft een eerste vestiging in Europa geopend, dat meldt het bedrijf in een blogpost. Al wil dat nog niet meteen zeggen dat het bedrijf haar dienstverleiding ook meteen in Europa wil introduceren.

In München zal een team van experts voornamelijk werken aan SLAM-technologie (Simultaneous Localization and Mapping). Dat is een techniek waarmee routes softwarematig in kaart worden gebracht ter ondersteuning van volledig zelfrijdende wagens. "Het team zal software maken waarmee onze zelfrijdende wagens perfect weten waar ze zijn en wat er rondom hen gebeurt", aldus een mededeling van Lyft.

Het Amerikaanse bedrijf haalde eind vorig jaar nog 11,5 miljard dollar op met een investeringsronde. Vorig jaar heeft Lyft voor het eerst haar diensten uitgebreid buiten de VS met een lancering in de Canadese stad Toronto. Het taxibedrijf zal waarschijnlijk haar diensten eerst verder uitbreiden in landen zoals Canada, alvorens het de oceaan oversteekt.

Vorige week kwam Lyft nog negatief in het nieuws, toen bekend raakte dat medewerkers van het bedrijf zonder geldige reden hadden geneusd in de gegevens van klanten.