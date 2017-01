Maak kennis met de virtuele assistent van Lenovo

Lenovo - op dit moment de grootste pc-bouwer ter wereld - stapt in de ontluikende markt van 'slimme' speakers. Het bedrijf onthulde zopas de Smart Assistant: een buisvormige speaker met de ingebouwde virtuele assistent Alexa van Amazon. De Smart Assistant doet ook aan de buitenkant onmiddellijk aan Amazon denken: het toestel ziet er zowat hetzelfde uit als de Amazon Echo. De bediening is ook soortgelijk. Met stemcommando's vraag je aan Alexa om een ander muziekje af te spelen of de jongste nieuwsberichten voor te lezen. Met de Smart Assistant gaat Lenovo ook de concurrentie aan met Google dat met Google Home een soortgelijke slimme speaker in de aanbieding heeft.

Lenovo wil het verschil malen door in te zetten op de kwaliteit van de microfoons (acht zitten er in het toestel tegenover zeven bij Amazon Echo, nvdr) en de luidspreker. Vooral de beperkte luidsprekerkwaliteit blijkt uit de meeste reviews een probleempunt bij Amazon Echo en Gogle Home. Van de Lenovo Smart Assistant komt een aparte Harman Kardon editie die voor betere geluidskwaliteit moet zorgen.

Vanaf mei moet het toestel in de Verenigde Staten beschikbaar zijn. De Harman Kardon editie zal met 180 dollar 'toevallig' exact evenveel als de Amazon Echo kosten. De gewone versie krijgt een prijskaartje van 130 dollar. Of en wanneer het toestel naar België komt is niet bekend: iets wat overigens ook geldt voor Amazon Echo en Google Home. Verwacht ook geen Nederlandse taal op korte termijn. We verwachten wel dat we komende week op CES meer aankondigingen zullen zien rond slimme assistenten of toestellen op basis van de Alexa Voice Services van Amazon.