Maak kennis met innovatiekracht van Imec in de Krook

Imec en Universiteit Gent investeerden elk 7,5 miljoen euro in De Krook. Het zal dé plek worden waar ze naar buiten komen met hun onderzoek. Omdat verschillende onderzoeksinstituten op één plaats samengebracht worden met bezoekers, moet de Krook een kweekvijver worden voor baanbrekende ideeën en innoverende startups. Zo introduceert Imec in samenwerking met Stad Gent het Living Lab, waar Gentenaars de kans krijgen om innovatieve oplossingen mee te ontwerpen en uit te testen. Hiermee wil Imec aan gebruikersonderzoek doen en eindgebruikers meer betrekken bij hun innovatie en technologie. Daarom plaatste Imec er ook een datawall. Die moet niet enkel fungeren als spreekbuis waarin onderzoekers hun resultaten kunnen delen, maar ook als een venster waarin bezoekers van De Krook in interactie kunnen gaan met onderzoekers.

"In de Krook zetten we volop in op de Vlaamse innovatie", vertelt Luc van den hove, CEO van Imec. "We gidsen bedrijven doorheen al de verschillende stappen van het innovatieproces. Vanaf het moment dat een idee vorm krijgt, totdat het zich ontpopt tot een volledig functionerend product of dienst. Enerzijds gebruiken we hiervoor onze unieke nano-en digitale technologieën, maar dat is niet voldoende. Innovatie met positieve impact op de maatschappij kan enkel door krachten te bundelen tussen bedrijven, de onderzoekswereld de burger en de overheid. Dat is nu net het mooie van De Krook."

Wat valt er dit weekend te ontdekken?

Dit weekend kan iedereen kennis maken met de opstellingen van de onderzoeksgroepen in De Krook. Zo kan je in het labo van Imec onder meer laten analyseren hoeveel West-Vlaams, Oost-Vlaams, Brabants, Antwerps of Limburgs er in je dialect zit. Verder kan je met een VR-bril plaatsnemen in een kano voor een relativistisch boottochtje. Onderzoekers van de vakgroep Fysica en Sterrenkunde (UGent) loodsen je doorheen een virtuele wereld waarin de lichtsnelheid maar twintig kilometer per uur bedraagt. Hierdoor worden de wonderlijke effecten van de relativiteitstheorie zichtbaar terwijl je over de Leie vaart.