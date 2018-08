Magic Leap brengt zijn AR headset uit

Magic Leap heeft een wat verwarrend parcours afgelegd. De start-up uit de Amerikaanse staat Florida wist snel na oprichting 2,3 miljard dollar op te halen, onder meer bij groten als Google, Alibaba, AT&T en de Saoedische overheid. Wat volgde was echter drie jaar van hype, geheimdoenerij en gedokterde video's. De vrees leefde dan ook dat Magic Leap zou verworden tot 'vaporware', een leuk idee dat nooit echt van de grond komt. Maar de hardware is er nu toch geraakt.

Augmented reality voor een stevige prijs

Het toestel, de Leap One Lightwear headset, combineert computer graphics met beelden uit de echte wereld, in ware 'augmented reality' stijl. De bril sluit aan op een kleine computer, die je aan je kleding kunt vastmaken. Daarnaast is er ook een bedieningstoestel voor je hand. De hele set, die net zoals de Microsoft Hololens bedoeld is voor ontwikkelaars en artiesten, kost 2.295 dollar (zo'n 1.980 euro) en zou tot drie uur meegaan op één batterij. De toestellen zijn voorlopig alleen in specifieke Amerikaanse steden te koop (Chicago, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco en Seattle), en moeten door een gespecialiseerd team in je woonkamer worden geïnstalleerd.

Een magische sprong voorwaarts?

Leap One draait op zijn eigen besturingssysteem, LuminOS. Het toestel komt met een web browser en een videospeler, naast enkele demo's. Eentje dropt de gebruiker bijvoorbeeld in een onderwaterwereld waar de vissen tussen de meubels van je huiskamer zwemmen. Omdat de Leap One kan detecteren waar oppervlaktes beginnen en eindigen, is er ook een demo van een gevecht tussen een draak en een ridder op je keukentafel. Daarbij valt de verliezer uiteindelijk van de rand van de tafel.

Het eerste volledige actiespel moet later dit jaar uitkomen, en daarin zullen robots proberen om de huiskamer van de speler binnen te dringen. Als dat allemaal klinkt zoals de eerste demogames van VR-headsets, dan is dat waarschijnlijk geen toeval.

De eerste reviews van journalisten die het ding al konden testen, zijn alvast gemengd. De technologie is indrukwekkend, zo schrijft bijvoorbeeld CNBC, maar heeft nog heel wat verfijning nodig. The Verge meldt ondertussen dat het toestel goed is, maar niet overweldigend. Na de VR-trend van enkele jaren geleden, en met concurrenten als de Hololens is de Magic Leap technologie eerder een evolutie, dan een gigantische stap voorwaarts.