MakerBot zet 30 procent van personeel aan de deur

Het gaat niet goed met het ooit zo veelbelovende 3D-printbedrijf MakerBot. Na de twee ontslagrondes in 2015 waarbij telkens zowat twintig procent van het personeel de bons kreeg, kondigt de recent aangestelde ceo Nadav Goshen aan dat er opnieuw fors geknipt wordt in het personeelsbestand. 30 procent van het personeel verliest zijn job. MakerBot wil daarmee de kosten van het bedrijf verlagen en zich aanpassen aan de "veranderende noden van de markt". Vrij vertaald: MakerBot heeft het bijzonder moeilijk om de hype rond desktop 3D-printing waar te maken.

Topman Nadav Goshen geeft in een mededeling zelf aan dat zijn bedrijf voortaan niet meer alle segmenten van de markt wil bedienen, maar zich zal focussen op het professionele segment en onderwijs. Om op langere termijn rendabel te kunnen zijn én potten te breken in die twee segmenten is de ontslagronde nodig, zegt Goshen die niet wil specificeren welke profielen precies ontslagen worden. Hoeveel personeelsleden MakerBot nog precies telt, is onduidelijk. TechCrunch schat het aantal ontslagen tussen de 80 en 100 werknemers. Er komt in ieder geval wel een interne reorganisatie waarbij de soft- en hardwareteams volledig samengevoegd worden.

MakerBot is in handen van het op Nasdaq genoteerde Stratasys dat professionele 3D-printingdiensten levert. Stratasys betaalde in 2013 zo'n 400 miljoen dollar voor MakerBot.