Managementwissel bij Adecco Group België

HR-specialist Adecco Group herschikt zijn management team in België. Katrien Berghs vervangt er Dirk Stienaers als HR & legal director, terwijl Peter Goyvaerts managing director wordt voor euro engineering, een divisie van het bedrijf die zich focust op het aanbieden van gekwalificeerde ingenieursprofielen. Aan de IT-kant vervoegt Franky Peeters het management team. Hij was voordien general manager bij WeChapter en partner bij de start-up Prato, die hr-software bouwt. Bij Adecco gaat hij aan de slag als IT director.

Hans Similon, tot slot, gaat aan de slag als digital lead Northern Europe. Hij moet er de digitalisering van de arbeidsmarkt in kaart brengen. Similon is vooral bekend als een van de stichters van Mobile Vikings. Hij is tegenwoordig mentor bij de incubator Start it @kbc en founder & evangelist bij No Id Consultancy.